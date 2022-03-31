الادميرال تنكسيري: شموخ واقتدار الشعب الايراني يمر من طريق الشهداء

وقال الادميرال تنكسيري في تصريحه اليوم الخميس امام حشد من قوافل "السائرون في طريق النور" خلال زيارته التفقدية لصرح شهداء عمليات "والفجر 8" في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان الهدف من السفر لمناطق علميات الدفاع المقدس هو احياء ذكرى الشهداء وتوجيه الشكر والتقدير لخدمة الانشطة المتعلقة بالشهداء في هذه الصروح بتقديم الخدمة بكل اخلاص وتفان.



واضاف: لحسن الحظ انه وبعد توقف لفترة عامين عاد المواطنين وشبابنا الاعزاء هذا العام لتفقد مناطق العمليات ونحن بحاجة لتواجد الشباب في مثل هذه الاجواء.



وتابع الادميرال تنكسيري: ان كنا نسعى من اجل شموخ واقتدار وعزة وتقدم ثورتنا وبلادنا فانه علينا متابعة طريق الشهداء.



وقال: انه مثلما وقفنا بالتوكل على الله امام العدو على مدى اعوام الدفاع المقدس الثماني فبامكاننا بذات الروح المعنوية ان ننتصر على الاعداء في مختلف الاصعدة.



يذكر ان زيارات تنظم تحت عنوان "السائرون في طريق النور" في المناسبات خاصة ايام عيد النوروز وبداية العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) للمناطق التي شهدت العمليات الحربية في فترة الدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).