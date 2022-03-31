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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 20:35

وزير التعاون الايراني: نهدف لتوفير مليون فرصة عمل جديدة

وزير التعاون الايراني: نهدف لتوفير مليون فرصة عمل جديدة
وقال عبدالملكي في تصريح له اليوم الخميس على هامش مراسم تدشين مصفاة لمياه الشرب في مدينة سلطان آباد في محافظة خراسان رضوي شمال شرق ايران: اننا نهدف لتوفير مليون فرصة عمل جديدة في البلاد للعام الحالي فضلا عن تثبيت فرص العمل الحالية.

واضاف: ان وزارة العمل بصفتها المنسقة لبرامج العمل تتابع موضوع توفير فرص العمل الجديدة.

واوضح انه وبغية تثبيت وتوسيع فرص العمل هنالك قيد المتابعة حزمة شاملة من اجراءات الدعم والتشجيع للمنتجين وخالقي فرص العمل يتم الاعداد لها بدعم من البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية ووزارة الاقتصاد والصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة شؤون الضرائب وسيتم الاعلان عنها بعد الانتهاء منها.

واشاد الى تخصيص ميزانية اضافية لدعم التعاونيات وقال: ان تقوية التعاونيات تعد من استراتيجيات توسيع فرص العمل وفي هذا السياق تمت معالجة المشاكل التي كانت تواجهها اكثر من 500 تعاونية في بداية مهام الحكومة الثالثة عشرة وتم كذلك تسجيل تعاونيات جديدة في مجال الاعمال المنزلية.
رقم : 986672
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