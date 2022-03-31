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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 20:36

نيجيريا وروسيا تعتزمان تنفيذ اتفاقية في مجال الدفاع

نيجيريا وروسيا تعتزمان تنفيذ اتفاقية في مجال الدفاع
ونقلت مصادر عن شهيو قوله: "بأن "العملية مستمرة، وليست مرتبطة بلحظة معينة، حيث تجري زيارات منتظمة للمسؤولين النيجيريين والروس لبحث تطبيق الاتفاقية، وتجري المناقشات على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين".

كما أشار السفير إلى أن لجنة روسية نيجيرية مشتركة كان من المفترض أن تعقد لتنفيذ الاتفاقية، إلا أن الوضع الدولي المتوتر أدى إلى تأجيلها.

وأضاف شيهو أنه "لم يكن هناك وقت بعد لعقد هذه اللجنة في العام الجاري، ونأمل أن نتمكن قريبا من تحديد موعد جديد لمناقشة التقدم في تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري التقني". وكان السفير قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ونيجيريا قد جددا، في أغسطس 2021، اتفاقيتهما للتعاون العسكري التي أبرمت عام 2017.
مصدر : وكالات
رقم : 986673
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