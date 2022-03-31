الصفحة الرئيسية
0
الخميس 31 آذار 2022 ساعة 20:38

"النهضة" تعتبر حل البرلمان التونسي إمعان في تفكيك الدولة

"النهضة" تعتبر حل البرلمان التونسي إمعان في تفكيك الدولة
جاء ذلك ردا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب المجمد منذ 25 يوليو الماضي، بعد اجتماع افتراضي للمجلس صوّت فيه 116 نائبا على إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ ذلك التاريخ.

وقالت الحركة في بيان إن مكتبها التنفيذي عقد اجتماعا طارئا وبحث المستجدات بعد إعلان حل المجلس، وأعلن رفض الحركة لذلك القرار وقال إنه "يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم".

وأضاف البيان أن جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم أمس الأربعاء، هي "جلسة قانونية وشرعية" ونوهت الحركة في بيانها "بالموقف الوطني المسؤول الذي عبر عنه تصويت 116 نائبا بقرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت بلادنا منذ 25 يوليو من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسار مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرف شخص واحد".

وأشار البيان إلى أن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لا يمثل تنازعا للشرعيات وإنما هو عودة لمؤسسة منتخبة من قبل الشعب صاحب السيادة لتمارس صلاحياتها".

وقال البيان إن الحركة "تنبه إلى أن تعطيل البرلمان بالتجميد أو الحل ألحق ضررا فادحا بشعبنا المهدد بالمجاعة ودولتنا المهددة بالإفلاس".

ودعت الحركة إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أي صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".

وقالت إن "اشتداد الأزمة السياسية والاقتصادية وتهديد التونسيين في قوتهم يزيد من الحاجة إلى حوار وطني شامل لا يقصي أحدا" ويفضي "إلى حكومة إنقاذ اقتصادي ويهيء البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
مصدر : وكالات
رقم : 986674
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
30 آذار 2022
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟