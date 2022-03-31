موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء

وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس: "استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الأوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية ... ممنوع من دخول أراضي بلدنا".



وأضافت الخارجية الروسية أن جميع الأعمال العدائية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما في أن يتبعها رد صارم، "نؤكد أن أي أعمال عدائية من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستستمر حتما برد صارم".