الصفحة الرئيسية
0
الخميس 31 آذار 2022 ساعة 20:59

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو 'لقمة لذيذة' لوارسو

مدفيديف: أراضي أوكرانيا تبدو
وقال مدفيديف في مقاله: "من ناحية، تبدو أراضي أوكرانيا بمثابة لقمة لذيذة بما فيه الكفاية لوارسو. ويعرض التلفزيون البولندي، بدون أي تأنيب الضمير، خريطة لتقسيم هذا البلد البائس، بعد ضم عدد من مقاطعاته الغربية إلى بولندا ".

وأضاف أنه "من الواضح أن هذا الأمر يستحيل تحقيقه بطريقة قانونية، حيث يلقى الرفض الشديد لدى الأوكرانيين، بالإضافة إلى الإدانة من قبل جيران بولندا الأوروبيين الآخرين. لكن وارسو لديها طريقة قد أثبتت فائدتها منذ فترة طويلة من الزمن، صب العسل في الأكواب، بدلا للدواء المر، وتبرير تصرفاتها سيئة النية. وللقيام بذلك، تلجأ بولندا ببراعة إلى الخطاب معادي لروسيا، وتحويلها كل مرة إلى حالة هستيرية ".

وأعاد مدفيديف، إلى الأذهان، أن النخب البولندية اعتادت على أن تحمل روسيا مسؤولية كافة المصائب التي كانت قد عانت منها على مدى العصور، مشيرا إلى أنه يبدو أنها (أي النخب الأوكرانية) تأمل في أن تكون مثل هذه الحجج قادرة مقدمًا على تبرير أفعالها أمام العالم بأسره .
مصدر : وكالات
رقم : 986681
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
30 آذار 2022
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟