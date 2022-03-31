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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 21:56

باريس وبرلين تعدان خطة في حال توقف روسيا عن تسليم الغاز

باريس وبرلين تعدان خطة في حال توقف روسيا عن تسليم الغاز
واضاف لومير: "لقد عملنا على جميع السيناريوهات ونواصل القيام بذلك مع ألمانيا، وقد نواجه موقفًا لا يوجد فيه المزيد من الغاز الروسي، ومن مسؤوليتنا أن نكون مستعدين لذلك، ونحن نعمل على ذلك معًا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن المرسوم الخاص بدفع الغاز بالروبل: "لقد بحثنا في العقود، الدفع هناك باليورو والدولار، قلت لبوتين أنه سيبقى على هذا النحو".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك الروسية".

وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".

وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".
مصدر : وكالات
رقم : 986685
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