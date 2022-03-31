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الخميس 31 آذار 2022 ساعة 22:28

تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال

تركيا ترد على أنباء إنشاء خط غاز مع كيان الاحتلال
وحسب "رويترز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم، إن مشروعا محتملا لخط أنابيب غاز بين تركيا و"إسرائيل" غير ممكن في المدى القريب.

وأضاف أن بناء نظام بديل لخفض الاعتماد على الغاز الروسي لن يحدث سريعا.

والثلاثاء الماضي، نقلت رويترز، عن مسؤولون في تركيا وكيان الاحتلال، قولهم إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.
مصدر : وكالات
رقم : 986690
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