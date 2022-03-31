الصفحة الرئيسية
0
الخميس 31 آذار 2022 ساعة 22:29

الإتحاد الأوروبي يداهم مكاتب 'غازبروم' الروسية في ألمانيا

الإتحاد الأوروبي يداهم مكاتب
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن عمليات التفتيش هذه جاءت كخطوة مفاجئة ضمن إطار تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار، من دون الكشف عن الشركات التي طالها الإجراء.

غير أن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدرين مطلعين على الموضوع قولهما إن الهدف الرئيسي للعملية كان شركة "​غازبروم​" الروسية العملاقة.

وأكدت وكالة "بلومبرغ" أن المفتشين زاروا مكاتب عدة شركات منها "غازبروم ألمانيا" وWingas GmbH (التابعة للعملاق الروسي أيضا) اللتان تصدران نحو 20 بالمائة من إجمالي إمدادات الغاز في السوق الألمانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في تشرين الأول الماضي أنها شرعت في جمع بيانات عن مصدري الغاز الرئيسيين إلى ​الاتحاد الأوروبي​ بغية مكافحة أي ممارسات مخالفة لقواعد المنافسة في السوق.

وأشار موقع Montel إلى أن هذه التفتيشات لا تعني بالضبط تورط الشركات التي تتعرض لها في مخالفات لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي عمليات التفتيش الأخيرة على خلفية التصعيد الحاد من حدة الخلافات بين ​روسيا​ والغرب، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تقليص اعتماده على صادرات الطاقة الروسية، بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في ​أوكرانيا​. من جانبه، أمر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بإلزام الشركات "غير الصديقة" بسداد ثمن الغاز الذي تصدره روسيا إليها، بالعملة الوطنية الروسية الروبل.
مصدر : وكالات
رقم : 986691
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو
30 آذار 2022
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
طهران: اجراءات اميركا اللاانسانية تهديد جاد لصحة الايرانيين
30 آذار 2022
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
عبد اللهيان: أفغانستان تستحق المزيد من اهتمام المجتمع الدولي
30 آذار 2022
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ قانون الموازنة العامة للبلاد
30 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟