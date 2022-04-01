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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 07:08

رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران

رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
وقال آية الله رئيسي في تصريح للصحفيين في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران مساء الخميس: رغم ان الاروبيين أطلقوا الكثير من المزاعم تجاه الافغان الا انهم لم يقدموا اي مساعدة في هذا الصدد وخلافا لتصريحاتهم فان هنالك الان اكثر من 4 ملايين افغاني ضيوفا على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشعر بالمسؤولية تجاه الاعزاء الافغان على النقيض من الاوروبيين الذين يتابعون قضية افغانستان وفق رغباتهم السياسية فقط.

وقال رئيس الجمهورية: ان المهم اليوم في افغانستان هو ان تتبلور حكومة شاملة تمثل جميع الفئات والقوميات.

واكد ضرورة الاهتمام بقضايا الرعايا الافغان من ناحية التعليم والعمل في محافظة خراسان الرضوية وسائر محافظات البلاد التي يتواجد فيها اللاجئون الافغان وقال: ان دائرة الرعايا في وزارة الداخلية والدوائر المعنية بمتابعة شؤون الرعايا الافغان ليست كافية، فهؤلاء الاعزاء مسلمون ومتدينون ويجب علينا ان نعتبر مشاكلهم بمثابة مشاكلنا ونعمل على معالجتها.
رقم : 986741
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