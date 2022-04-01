تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي الخميس خلال مؤتمر المانحين الدولي لمساعدة افغانستان المنعقد برعاية الامم المتحدة وكل من المانيا وبريطانيا وقطر وقال: ان الاوضاع الانسانية في افغانستان مازالت متدهورة وتواجه تحديات وهواجس كبرى.



واضاف: يتعين على المجتمع العالمي تقديم المساعدة للشعب الافغاني للتغلب على التحديات والخوف والاستفادة من الفرص وتعزيز الامل من اجل بناء مستقبل اكثر اشراقا.



وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها دولة جارة تقف الى جانب الشعب الافغاني وتوظف طاقاتها وامكانياتها للتغلب على التحديات التي واجهها خلال العقود الاربعة الماضية.



واوضح ان ايران تستضيف ملايين اللاجئين ولكن للاسف لم تتلق سوى الحد الادنى من المساعدات الدولية خلال الاعوام الاربعين الماضية وقال: ان ايران قدمت خلال الاشهر الماضية اكثر من 30 شحنة من المساعدات الانسانية للشعب الافغاني ويعد هذا الامر مثالا واحدا من المساعدات التي قدمتها ايران لوحدها للشعب الافغاني.



وشدد تخت روانجي على أن الدعم المالي من قبل المجتمع العالمي لافغانستان يعد امرا حيويا لتجاوز الاوضاع الصعبة الراهنة، واصفا حجز وتجميد اموال الشعب الافغاني اجراء غير قانوني، مؤكدا ضرورة الافراج فورا وبلا قيد او شرط عن هذه الاموال.



وقال: انه فضلا عن ذلك ينبغي بث الامل للشعب الافغاني خاصة جيل الشباب الذي يتولى قيادة بلاده مستقبلا وهو امر غير ممكن من دون تشكيل حكومة شاملة والاهتمام الكافي بالهيكلية السياسية والاجتماعية التي يمكنها ضمان مشاركة الافراد من جميع القوميات والرجال والنساء والشباب.



واكد سفير ايران بالامم المتحدة ارادة واستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع المجتمع العالمي لمساعدة الشعب الافغاني للتغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها.