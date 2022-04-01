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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 07:10

الجامعة العربية تحذر من الانقسامات السياسية في السودان

الجامعة العربية تحذر من الانقسامات السياسية في السودان
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان، حيث صرح مصدر مسؤول بالجامعة أن الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن قلقه من عدم حدوث انفراجة سياسية سودانية حتى اللحظة لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، مما يستوجب تضافر الجهود.

وأوضح الأمين العام أن هذه الظروف تستدعي الحفاظ علي كافة عناصر الوحدة ولم الشمل للحفاظ على وحدة البلاد، ومن بينها المؤسسة العسكرية السودانية، بغرض تفادي انزلاق السودان والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وعبر أبو الغيط في هذا السياق عن دعم الجامعة العربية الكامل للجهود الرامية لتسهيل المشاورات السياسية الهادفة للخروج من حالة الاحتقان الحالية.

وذكر المصدر أن الأمين العام إذ حذر من مغبة استمرار الانقسامات السياسية، فقد أكد أيضا على أهمية وقف التدهور في الوضع الاقتصادي، معبرا في هذا السياق عن استنكاره لاستخدام الوسائل الاقتصادية للضغط على السودان، الذي يمر بظروف لا تسمح له بتحمل أي ضغوطات اقتصادية إضافية من شأنها أن تنال من الشعب السوداني وتزيد من خطورة احتمالات انفجار الأوضاع داخليا.

وفي ختام اللقاء أعرب الأمين العام عن تقديره لحرص البعثة الأممية بشكل دائم على إحاطة الجامعة بمستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين بين الأمم المتحدة والجامعة العربية حول الشأن السوداني، والاستمرار في العمل الجاد الهادف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والاستقرار.
مصدر : وكالات
رقم : 986744
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