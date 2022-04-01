الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 07:17

اوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

اوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا
وقال كوليبا في حديث لقناة "تي في إن" البولندية، يوم الخميس: "صراحة، أرى أن بعض الدول تعبت من العقوبات، لكن بولندا ليست واحدة منها".

وأضاف أن "بولندا في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا".

وتابع: "لكنني أرى هذا الإرهاق والرغبة في تفادي المزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد الورسي بالفعل".

وأشار إلى أن كييف تبذل جهودا "لتجاوز هذا الإرهاق"، وتوضيح الموقف الأوكراني بشأن "ضرورة عمل المزيد".

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.
مصدر : وكالات
رقم : 986749
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
استقبال كبير للرئيس الصهيوني في عمّان على الطريقة الأردوغانية؟!
1 نيسان 2022
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
1 نيسان 2022
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
1 نيسان 2022
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
31 آذار 2022
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟