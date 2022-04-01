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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 08:02

خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران

خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
وقال آية الله خاتمي في كلمته مساء الخميس في المرقد الطاهر للامام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمدينة مشهد بمناسبة ذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية: ان اللطف الالهي ساهم في تقدم القوة الصاروخية الإيرانية ، وقد برهن دك قاعدة الكيان الصهيوني في أربيل من قبل ايران، أنه لو سولت لهذا الكيان نفسه القيام بامر ما فانه سيتلقى صفعة اقوى.

واضاف: يجب تذكير جيل ما بعد الثورة لماذا يعد هذا اليوم من أعظم أيامنا الوطنية والدينية. داعيا الجميع للاحتفال بهذا العيد.

وتابع: النظام السابق حارب الدين والاستقلال والحرية وعمل على معاداة الشعب على مدى 57 عاما ولكن الحضور الملحمي للشعب عند صناديق الاقتراع في الاول من نيسان/ابريل عام 1979 وتصويته لصالح تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ساهم في تشكيل دولة جماهيرية على أساس أصوات الشعب.

وقال خاتمي: في ذلك الوقت ،كان البعض يتطلع الى نظرية جمهورية إيران الشعبية والبعض الاخر كان يريد جمهورية إسلامية ديمقراطية ، لكن الإمام الراحل قال كلمة الفصل بالتاكيد على اقامة "الجمهورية الإسلامية" فحسب لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر.

ولفت الى أن كلمة "الجمهورية" تعني النظام القائم على أصوات الشعب ، واشار الى ان البعض مثل زمرة "خلق" الارهابية التي كانت أسوأ من داعش ، أرادوا الإطاحة بالجمهورية الاسلامية من خلال الدعوة الى التمرد داخل البلاد بدعم من الدول المستكبرة ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق شيء.
رقم : 986750
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