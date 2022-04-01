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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 08:03

"الجهاد الاسلامي": المعركة مع الاحتلال "الإسرائيلي" مفتوحة

"الجهاد الاسلامي": المعركة مع الاحتلال "الإسرائيلي" مفتوحة
وأوضح البطش، في حوار متلفز أنّ "العمليات كانت نتيجة براعة المقاومين، وليست إخفاقاً أمنياً إسرائيلياً فقط"، مشيراً إلى "التقدم والإتقان في أداء المقاومة، وتصميم الشعب الفلسطيني على الردّ على العدوان".

وأكد أنّ "حلف المقاومة اليوم يزداد قوة وثقة، ولا ينقصه المال ولا الرجال ولا العتاد. وبالتالي، عندما تحين لحظة القرار، ستظهر كل التفاصيل أمام الرأي العام".

وتوجّه البطش إلى الاحتلال قائلاً: "على العدو أن يفهم أنّ المقاومة جاهزة، وتستطيع خوض معركة واثنتين وثلاثاً، إذا تطلّب الأمر، من أجل حماية أهلنا في فلسطين".

وأضاف: "أهلنا في (أراضي) الـ48 (المحتلة) أثبتوا أنهم الضمان الأهم لاستعادة فلسطين، وهناك عودة إلى أصل الصراع من الكل الوطني الفلسطيني".

وتابع البطش مؤكداً أن "المعركة مع المحتل مفتوحة، ولا خيار أمامنا سوى المقاومة، لأنّ كل الخيارات الأخرى أثبتت فشلها".

وأكد أنّ "الاحتلال لم يعد في إمكانه التفرّد بساحة من الساحات، سواء كانت الضفة أو الداخل المحتل، ومن غير المقبول وطنياً أن نقبل ذلك".

وقال: "نحن أبناء شعب واحد، لدينا قضية واحدة ومحتل واحد، فهل سيفكر المحتل في اقتحام جنين، وتسكت المقاومة في الضفة وغزة؟"، مضيفاً: "هذا كلام انتهى، ولن نقبل أن ينفرد بجنين".
مصدر : وكالات
رقم : 986751
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