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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 12:23
موسكو تؤكد ان الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا
وحسبما نقل موقع سبوتنيك , قال المسؤول , إنهم يخشون من الصدام المباشر مع بلدنا. لكنهم يعتزمون القتال حتى آخر أوكراني.
وأضاف أن الحوار السياسي مع الناتو في ظروف اليوم مستحيل، والحلف أسقط كل التعاون العملي الذي تم بناؤه على مر السنين.
مصدر :
وكالات
رقم :
986763
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