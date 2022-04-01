استراليا ترسل ناقلات الجند المدرعة الى اواكرانيا

وحسبما نقل مصدر قال موريسون: نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا. وأشار إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيس هذا البلد الذي توجه بنداء إلى نواب البرلمان الأسترالي الفدرالي.



من جانبه أعلن وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، أن وزارته تقوم حاليا بـ بحث المسائل اللوجستية وتحل كيف يمكن إرسال 3 أو 4 ناقلات الجند المدرعة إلى أوكرانيا. وأوضح: لقد حددنا المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها (إلى أوكرانيا). وندرس حاليا إذا كان بإمكاننا عمل ذلك بسرعة. وهناك صيغة أخرى هي شراء شيء (المعدات العسكرية المماثلة) في ألمانيا أو فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى، وربما تكون هذه طريقة أكثر عملية وأسرع.



وكانت أستراليا قد خصصت نحو 116 مليون دولار استرالي (86 مليون دولار أمريكي) لشرء الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وأرسلت دفعة من الأسلحة والذخائر إلي هذا البلد. كما خصصت السلطات الأسترالية 18,7 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني.



وتستخدم ناقلة Bushmaster المدرعة للجند التي يتم إنتاجها منذ عام 1991 في أستراليا، في جيوش كل من أستراليا (1050 مركبة) وهولندا (60 مركبة) وجامايكا (12 مركبة) وفيجي (12 مركبة) واليابان (8 مركبات) وإندونيسيا (3 مركبات). وصنعت معظم المركبات المستخدمة في القوات المسلحة الأسترالية لنقل القوات والمعدات لمسافات طويلة، دون استخدامها في القتال. ومع ذلك تم أثناء نشر الوحدة العسكرية الأسترالية في أفغانستان تجهيز جزء منها بنظام حماية خاصة ضد الألغام.