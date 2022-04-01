?>?> موسكو تؤكد انها لن تطلب من اوروبا رفع العقوبات - اسلام تايمز

وحسب مصدر قال كوبرينتس: لن تطلب روسيا من الاتحاد الاوروبي رفع العقوبات، لأن البلاد لديها هامش أمان، والاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ليدور العالم حوله.



وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، أكد أن الاتحاد الاوروبي يعمل على إيجاد وسائل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات، لكنه لم يوضح ما إذا كان بصدد صياغة قيود جديدة.



وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أعلنت الخارجية الروسية ، أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.



وقالت الخارجية في بيان لها: استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الاوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا.