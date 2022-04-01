اليابان تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم , فرضت اليابان بالفعل، حظرا على التجارة ودخول السفن في إطار عقوبات أحادية ضد بيونغ يانغ، لكنها قالت إنها ستحدد أربع مجموعات وتسعة أفراد من كوريا الشمالية، يشاركون في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية هناك لتشملهم هذه العقوبات.



وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحافيين، إن تلك الكيانات والأفراد سيخضعون لتجميد أصولهم.



ويأتي تحرك اليابان بعد أن دعت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بـاستفزازات متزايدة الخطورة، غداة اختبارها أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات، غير أن دعوة واشنطن هذه لم تلق آذانا صاغية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن السلطات فرضت عقوبات على أربع منظمات وثلاثة أفراد من روسيا، بمزاعم انتهاك نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية. وتضم القائمة 4 مواطنين روس، بالإضافة إلى شركات، Apollon LLC وParsek LLC وRK Briz وZil-M LLC .