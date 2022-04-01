الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 15:25

مصر تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

مصر تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك
وقال المعهد الفلكي المصري: "يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجهه المظلم ناحية الأرض، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة. ووفقا لهذا الحدث يكون أول بداية شهر رمضان غدا السبت".

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة في هذا اليوم عند الساعة 06:36 مساء، أما القمر فسيغرب عند الساعة 06:53 مساء، بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وبذلك تتحقق شروط دخول الشهر فلكيا، أما رؤية القمر بالعين المجردة فغير ممكنة بسبب عمره الصغير وإضاءته الضئيلة ومدة بقائه القصيرة فوق الأفق، ولكن الفرصة مهيأة لرصده من خلال تقنية التصوير الفلكي في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وذكرت أن "بداية الشهر الفضيل ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية".
مصدر : وكالات
رقم : 986784
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
استقبال كبير للرئيس الصهيوني في عمّان على الطريقة الأردوغانية؟!
1 نيسان 2022
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
1 نيسان 2022
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
1 نيسان 2022
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
31 آذار 2022
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني يدعو الى تشكيل صندوق مالي لحماية الشعب الافغاني
31 آذار 2022
عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية
31 آذار 2022
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟
31 آذار 2022
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
ماذا وراء المراوغات لـ "التحالف السعودي الإمارتي"
31 آذار 2022
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘
30 آذار 2022
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
على الرياض تدارك الفرصة الاخيرة قبل فتح ابواب الجهنم عليها!
30 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟
ما الذي ينتظر التحالف السعودي-الإماراتي في العام الثامن من العدوان علي اليمن
ما هي أبعاد أهمية جولة أمير عبداللهيان إلى جغرافيا المقاومة؟