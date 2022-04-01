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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 15:28

صحيفة امريكية: تحذيرات لبكين من تقديم دعم لروسيا

صحيفة امريكية: تحذيرات لبكين من تقديم دعم لروسيا
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تنوي بروكسل خلال القمة تحذير بكين من تقديم دعم مادي لروسيا، منوهة بأن بكين ستقاوم الضغوط لتغيير موقفها.

وصرح مسؤول صيني للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته أن الجانب الصيني سيقاوم الضغط لاتخاذ جانب معين وموقف في الصراع في أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، حتى قبل الأحداث في أوكرانيا، كان الاتحاد الأوروبي ببطء وعلى مضي إلى حد ما يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه الصين.

وتابعت الصحيفة، وبعد العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا ورد فعل بكين تجاهها، أصبح موقف الاتحاد الأوروبي أقرب إلى موقف السلطات الأمريكية، التي تعتبر الصين منافسا استراتيجيا.

وتفاجأ المسؤولون الصينيون، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، من هذا التنسيق الوثيق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بمسألة العقوبات ضد روسيا. وقال مسؤول صيني آخر، لم يذكر اسمه للصحيفة: لقد دفع الوضع في أوكرانيا بلا شك وجهات نظر الاتحاد الأوروبي لتقترب من وجهات نظر الولايات المتحدة.. ستكون لهذا عواقب سلبية على الجانبين.

وسيمثل الاتحاد الأوروبي في القمة رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تشارلز ميشيل، وأورسولا فون دير لاين، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل. وسيمثل الصين الرئيس، شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ.
مصدر : وكالات
رقم : 986785
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