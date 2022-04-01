الغنوشي يستدعى للمثول أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب

وأفاد مكتب الغنوشي بأن "وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب توجهت إليه باستدعاء للمثول أمامها اليوم الجمعة رفقه أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية للنواب السابقين، بشبهة تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي".



وأكد مساعد رئيس مجلس النواب المنحل المكلف بالإعلام والاتصال سابقا، ماهر المذيوب، أن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.



يذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، كانت قد وجهت الأربعاء الفائت، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المنحل بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".



ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة.