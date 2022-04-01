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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 18:21

ليبيا تتحدث عن العمالة المصرية وموقفها من إعادة الإعمار

ليبيا تتحدث عن العمالة المصرية وموقفها من إعادة الإعمار
وأكد وزير القوى العاملة أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، مشيرا إلى ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.

وناقش الاجتماع أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، ووجه وزير القوى العاملة في هذا الشأن، عضو المجموعة الفنية رضا العربي بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلي ليبيا، تغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

ومن جانبه أعرب العابد عن سعادته لتواجده في مصر، مشيرا إلى أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار، مؤكدا أن وزارة العمل الليبية ترغب في إرسال وفداً من التفتيش العمالي إلى وزارة القوي العاملة المصرية للاطّلاع على تجربتها في هذا المجال خاصة بعد أن تم حوسبة التفتيش العمالي بها.

وفي هذا السياق أكد سعفان أنه على استعداد تام لتبادل الخبرات مع ليبيا الشقيقة في أي وقت، شارحاً الطفرة التي حدثت في منظومة تفتيش العمل في مصر بعد حوسبتها، حيث أصبح من السهل على المفتش إرسال التقارير اللحظية، فضلا عن تحقيق معدل أداء أسرع وأدق.

وناقش الاجتماع أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا، وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.
مصدر : وكالات
رقم : 986816
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