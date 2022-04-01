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الجمعة 1 نيسان 2022 ساعة 19:35

وزير الخارجية الأوكراني: نتطلع لتعزيز العلاقات مع المغرب

وزير الخارجية الأوكراني: نتطلع لتعزيز العلاقات مع المغرب
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب تغريدتين للوزير الأوكراني، ووزارة الخارجية المغربية عبر تويتر.

وقال كوليبا إن "البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية ودية ونتطلع إلى زيادة تعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي والتجارة والتعاون داخل المنظمات الدولية".

ويأتي الاتصال في ظل موقف محايد اتخذه المغرب من الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث غابت المملكة عن التصويت في الجمعية العام للأمم المتحدة في 2 مارس/آذار المنصرم، على قرار يدين التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وفي الوقت ذاته شددت على وحدة الأراضي الأوكرانية ورفض القوة في تسوية النزاعات.

فيما استدعت كييف الأربعاء، سفيرتها لدى الرباط فاسيليفيا أوكسانا يوريفنا، بسبب "تضييع الوقت على الجبهة الدبلوماسية"، وفق مقطع مصور للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".
مصدر : وكالات
رقم : 986820
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