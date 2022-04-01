3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان و3 اسلامية يوم الاحد

وأفاد بيان عن الديوان الملكي السعودي بأن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أعلنت غدا السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجرية، بحسب وكالة "واس".



وفي قطر أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا السبت الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، في دولة الإمارات، أن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وكانت ثلاث دول أعلنت، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.