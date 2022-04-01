عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين

وقال عبد السلام: بموجب الهدنة تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية خلال الهدنة.



وكان المبعوث الاممي لليمن هانز جروندبرج قد التقى الخميس عبد السلام في سلطنة عمان.



وفي وقت سابق اعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج؛ إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة شهرين ابتداء من غد السبت.



وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم السماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله اليمنية؛ وتشغيل رحلات جوية محددة من مطار صنعاء.



وأضاف جروندبرج في بيان أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين.