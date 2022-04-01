سوريا تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

وجاء في بيان للمجلس أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري الموافق للثاني من نيسان لعام 2022.



وكان المجلس عقد جلسة التماس هلال الشهر الفضيل في مسجد بني أمية الكبير بدمشق.