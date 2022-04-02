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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 08:26

3 شهداء برصاص الاحتلال جنوب جنين

3 شهداء برصاص الاحتلال جنوب جنين
وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جنين، محمود السعدي، في تصريحات إذاعية، إن الاحتلال اغتال ٣ شبان، لم تعرف هويتهم، ولم يسمح لنا باستلام جثامينهم، ويوجد تضارب في الأسماء وهي غير مؤكدة.

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشهداء الثلاثة "خططوا لهجوم فوري، ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، وأنه عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل".

وأشار المراسل العسكري لـ "يديعوت"، إلى إن الشهداء الثلاثة كانوا تحت مراقبة الشاباك ووصفوهم بأنهم "قنابل موقوتة".

وأكدت مصادر محلية في المنطقة، أن السيارة كانت تقل عددا من الشبان، وأن جنود الاحتلال أصابوها بعشرات الرصاصات بشكل مباشر، وأغلقوا المنطقة ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان واحتجزت مركبات المواطنين ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات مع الشبان الذين تجمعوا في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين على مدخل بلدة عرابة جنوب جنين لمنعهم من الاقتراب للمركبة التي تم استهدافها بالرصاص.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الاقتراب من السيارة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من السيارة المستهدفة، فيما اندلعت مواجهات في المكان.
مصدر : وكالات
رقم : 986909
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