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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 09:44

ايران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة من قبل الامم المتحدة في اليمن

ايران ترحب بمبادرة اعلان الهدنة من قبل الامم المتحدة في اليمن
وفي رسالة نشرها فجر اليوم السبت، اعرب خطيب زادة عن امله بان تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار واقرار وقف اطلاق النار الدائم في سياق الوصول الى حل سياسي لازمة اليمن.

واكد رؤية ايران المبنية على دعم الحل السياسي والانساني في اليمن وقال: نامل بان نشهد على اعتاب شهر رمضان المبارك في ظل ايلاء الاولوية للقضايا الانسانية واستمرار الهدنة، تحسن الظروف الانسانية والتبادل الكامل للاسرى والسجناء بين اطراف النزاع في هذا البلد.

وعبّر خطيب زادة عن امله بان تشكل هذه الخطوة ارضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الازمة.
رقم : 986911
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