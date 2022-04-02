انخفاض عدد الاصابات والوفيات في طهران جراء كورونا

وقال مساعد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا نادر توكلي، في تصريحه اليوم السبت: إن عدد حالات الوفاة جراء الاصابة بكورونا شهد انخفاضا الى أدنى من عشرة اشخاص خلال اليومين أو الثلاثة الماضية وستفتح المدارس أبوابها اعتبارا من يوم الاحد.



واضاف: إن عدد المراجعين جراء الاصابة بكورونا شهد انخفاضا حادا وباتت الاوضاع عادية في طهران حيث انخفض الراقدين في المستشفيات جراء الاصابة بهذا المرض الى ادنى من 200 شخص يوميا كما ان العدد الاجمالي للراقدين في المستشفيات بلغ 880 شخص.



وتابع: تم تسجيل 7 حالات وفاة جراء الاصابة بالمرض في طهران يوم أمس فقط.