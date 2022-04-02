الصين تقول إنها لا تتعمد التحايل على العقوبات ضد روسيا

وقالت رويترز إن تصريحات الدبلوماسي الصيني جاءت بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.



وأوضح الدبلوماسي الصيني وانغ لوتونغ للصحفيين إن الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا.



وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمس الجمعة، عن أسف بلاده إزاء الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى دعم بلاده لجهود الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.



ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي جين بينغ، قوله خلال قمة عبر الاتصال المرئي مع قيادات الاتحاد الأوروبي: "الصين تعرب عن أسفها العميق لأن الوضع في أوكرانيا وصل إلى الحالة الراهنة".



وشدد الرئيس الصيني على أن موقف الصين من القضية الأوكرانية واضح وثابت، وأن الصين تقف دائما إلى جانب السلام".