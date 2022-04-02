خطيب زادة يختتم جولته الإفريقية بزيارة غانا وسيراليون

وفي تغريدة له اليوم (السبت)، عبر حسابه الخاص على تويتر، وصف خطيب زادة، إفريقيا بـ"أرض الفرص الذهبية".



واعرب خطيب زاده عن اعتزازه بحضور الهلال الاحمر الايراني على مدى عقود في إفريقيا وانجاز المشاريع التنموية في هذه الدول.