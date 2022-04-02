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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 17:55

الوفاء للمقاومة: الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحاً

الوفاء للمقاومة: الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحاً
وقال: “من خلال التزاماتنا ورؤيتنا، نزداد قناعة بعد التجارب التي خضناها، بأن لبنان يحتاج إلى دولة قوية قادرة وعادلة وقوتها تستمد من جهوزية شعبها وإرادتهم المقاومة.”

وسأل: “لماذا يطلب منا أن نتخلى عن هذه القناعات؟ لأن الاستثمار على ضعفنا لم يعد مربحا لدى الأعداء ولا بد من أن يعمل المتواطئون على زرع الفتن، وعندما ييأسون يذهبون الى خيار الحصار والتضييق والحظر وفرض العقوبات”.

وقال: “إذا اعترض شخص على السياسة الأميركية يوضع على لائحة الإرهاب، وآخر يناوىء السياسة الأميركية يوضع على لائحة العقوبات وهكذا، وكأن الولايات المتحدة الأميركية متسلطة على العالم والبشر وتريد أن تكم الأفواه، حتى لا يعترض أحد على سياسة هيمنتها وإدارتها لشؤون الدول والقوى السياسية في بعض الأحيان والمؤسسات”.
رقم : 986975
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