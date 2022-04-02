الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 نيسان 2022 ساعة 19:17

السلطة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان

السلطة الفلسطينية: تصعيد الاحتلال مع بداية شهر رمضان مرفوض ومدان
وأضاف أبو ردينة، أنه في الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد في شهر رمضان، وعلى رأسها الولايات المتحدة، يقوم الاحتلال الاسرائيلي بهذا الهجوم المبرمج، الذي أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم السبت في مدينة جنين.

وتابع، أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددا على ضرورة توقف القوات الإسرائيلية "عن كل هذه الممارسات الخطيرة، التي تهدد الامن والاستقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، مترافقة مع جرائم المستوطنين اليومية، التي لن تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار".

وقال أبو ردينة إن الطريق الوحيد للأمن هو ارغام كيان الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية الجانب، مطالبا المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية "بوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير".

وأضاف، كذلك نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعدم السماح بازدواجية المعايير.

وأكد أبو ردينة على أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

وشدد على أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير، الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها.
مصدر : وكالات
رقم : 986983
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
2 نيسان 2022
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
2 نيسان 2022
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
2 نيسان 2022
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
1 نيسان 2022
استقبال كبير للرئيس الصهيوني في عمّان على الطريقة الأردوغانية؟!
1 نيسان 2022
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
تخت روانجي: ايران قدمت اكثر من 30 شحنة مساعدات لافغانستان
1 نيسان 2022
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
رئيسي: الأوروبيون لم يقدموا شيئا للاجئين الأفغان في ايران
1 نيسان 2022
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
الجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية يبشر بمستقبل وضاء للبلاد
31 آذار 2022
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
الرئيس رئيسي: لم نربط حياة الشعب بالاتفاق النووي
31 آذار 2022
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
31 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟