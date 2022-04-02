هل تنجح هدنة السعودية المعلنة في اليمن؟

قصف آرامكو الأخير كان موجعا وهو ما دفع تحالف العدوان السعودي الى تغيير المعادلة بشأن حل الأزمة اليمنية، فبادر عبر مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والأمم المتحدة بمبادرة لإنهاء عدوانه الغاشم على اليمن.



المعطيات تشير الى لعب الأمم المتحدة دور الوسيط لكن الحقيقة تشير الى غير ذلك، فالامم المتحدة كانت قد لعبت الدور نفسه عدة مرات لكنها فشلت برفض دول تحالف العدوان واليوم تأتي بوساطة جديدة تتضمن قبول بعض شروط صنعاء، وهو الأمر الذي ينبئ باعتراف جديد لتحالف العدوان بالهزيمة.



الاعلاميون اليمنيون يقولون ان الوفد اليمني المفاوضات لم يتحدث عن المشاورات في الرياض ولا عن خطوات حكومة عبد ربه منصور هادي بشأن هذه المفاوضات بل رحب بخطوة الامم المتحدة بشأن الهدنة في اليمن لأن الهدنة تتضمن شروطا أساسية لصنعاء.



وأكد الاعلاميون اليمنيون ان صنعاء ستبقى حذرة من الهدنة بسبب الخروق السابقة للتحالف، مشيرين الى ان ترحيب صنعاء جاء بسبب ان الهدنة تتعلق بملف كسر الحصار.



وأضاف الاعلاميون ان تحالف العدوان السعودي يهرب الى مسارين، المسار الأول هو ان السعودية لا تريد أن تقول بأنها مسؤولة بشكل مباشر في الحرب على اليمن. والمسار الثاني هو ان السعودية تحاول أن تقدم مجموعة عبد ربه منصور هادي كطرف معني بالحوار والمفاوضات وهذا ما ترفضه صنعاء. مشيرين الى ان صنعاء قبلت بهذه الهدنة لأسباب تتعلق بأنها تخفف من الأزمة الاقتصادية الموجودة في صنعاء جراء انعدام المشتقات النفطية.



وأضاف الاعلاميون اليمنيون ان السعودية كذلك في المقابل تحتاج هذه الهدنة لكي لا تتكرر الهجمات على شركة آرامكو في ظل التدافع الغربي من أجل الطاقة.



من جهتهم قال محللون سياسيون انهم غير متفائلين من الهدنة التي اعلنها تحالف العدوان السعودي في اليمن بسبب ان الحرب لا أساس لها ولم تتوقف حتى اليوم.



وأضاف المحللون السياسيون ان السعودية في عدوانها على اليمن تعتمد على تمويل غربي وان الولايات المتحدة خففت من دعمها العسكري والسياسي للسعودية وهذا ما دفع الرياض الى البحث عن مخرج بشأن الأزمة اليمنية.



وفي ردود الافعال اليمنية رحب رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام باعلان المبعوث الاممي هدنة انسانية برعاية الامم المتحدة، وتعليقا على تلك التطورات، قال ‌‌‌‌‌‌‌عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، في تغريدة له إن ‏الهدنة المعلنة تتحقق مصداقيتها بالتنفيذ.



في ردود الافعال الاقليمية رحبت طهران بالهدنة الانسانية، وعبرت عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة ارضية للبدء بمبادرة سياسية لحل الازمة في هذا البلد.وجدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة دعم بلاده للحل السياسي والانساني في اليمن، كما اعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة تمهيدا للرفع الكامل للحصار وإقرار وقف دائم لإطلاق النار.



بدورها رحبت الخارجية العمانية بإعلان الهدنة ،وأكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية بهدف إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة.كما اعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بإعلان بدء الهدنة في اليمن.



كما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين في باليمن، مؤكدا وجوب الالتزام بوقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة إنهاء هذه الحرب. من جهته أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على جميع الاطراف بعد اتفاقهم على الهدنة بما في ذلك الهجمات عبر الحدود.



وتقضي الهدنة التي اعلنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج؛باتفاق الطرفين المتحاربين في اليمن على وقف إطلاق النار لمدة شهرين ووقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وأنه يمكن تجديد وقف إطلاق النار بموافقة الطرفين.



وبمقتضى الاتفاق سيسمح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة؛ وبتسيير رحلات جوية محددة من مطار صنعاء.