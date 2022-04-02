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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 19:56
عون: صوم مبارك في شهر التسامح والبركات
وكتب الرئيس عون على صفحته في " تويتر" الآتي: "صوم مبارك مع حلول شهر رمضان، شهر التسامح والبركات، على أمل أن تحمل أيّامه للبنانيين، خيرًا وسلامًا وراحة بال".
مصدر :
وكالات
رقم :
986985
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