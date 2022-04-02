عون: صوم مبارك في شهر التسامح والبركات

وكتب الرئيس عون على صفحته في " تويتر" الآتي: "صوم مبارك مع حلول شهر رمضان، شهر التسامح والبركات، على أمل أن تحمل أيّامه للبنانيين، خيرًا وسلامًا وراحة بال".