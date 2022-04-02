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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 19:57

أكار: لا خطر على حركة الملاحة في البحر الأسود بسبب الألغام

أكار: لا خطر على حركة الملاحة في البحر الأسود بسبب الألغام
و قال أكار في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة ضد الألغام العائمة في البحر: "نعمل على إزالة هذا الخطر دون الإضرار بأحد. وتتواصل أنشطة مراقبة الألغام لدينا بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل ومؤسسات أخرى".

وأكد الوزير أكار أن "سفن البحث عن الألغام وطائرات الدوريات البحرية التابعة لقيادة القوات البحرية في حالة تأهب، ويجري تقييم الأخطار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد تم وضع فرق من القوات الخاصة المنقولة بحرا (SAS) لدينا في حالة استعداد عال".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف لغم قبالة ساحل مدينة إيغنة أدا التركية (الساحل الغربي للبحر الأسود) بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن سابقا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بوضع نحو 420 لغما في المياه المحيطة بموانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الفيدرالي الروسي احتمال انجراف بعض هذه الألغام التي انفكت عن مراسيها إلى مضيق البوسفور، وحتى أبعد من ذلك، إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط، ​​بسبب التيار.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح في وقت سابق أنه "لا توجد مشاكل في الشحن البحري حتى اللحظة، وتواصل أنقرة اتخاذ الإجراءات اللازمة".

تصنيف :
العالم الاسلامي ترکيا
مصدر : وكالات
رقم : 986986
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