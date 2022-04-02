مكتب السيستاني يعلن موعد اول ايام شهر رمضان المبارك

وقال مكتب السيستاني، في بيان مقتضب، إنه "تم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب اليوم السبت 29/شعبان المعظم/1443هـ وبذلك يكون يوم غدٍ الأحد أول أيام الشهر الفضيل".