الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وقال الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، في رسائل منفصلة لقادة الدول الإسلامية: نشم عبق شهر رمضان المبارك مرة أخرى بحيث يكون في هذا الشهر المبارك، شهر نزول القرآن ويتقرر مصير الإنسان في ليلة مثل ليلة القدر، فرصة للمسلمين وعباد الله الصالحين للابتعاد عن الذنوب، وتطهير أنفسهم، وتطهير أرواحهم، وتعزيز التقوى، ليصلوا الى مقام الأتقياء والمقربين إلى الله سبحانه وتعالى.



وأعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن يكون ببركات هذا الشهر المليئ بالرحمة والمغفرة، وبجهود قادة ومفكري الدول الإسلامية، وتأكيداً على التعاطف المتزايد والتضامن بين الدول الإسلامية، نخطو خطوات فاعلة لتعزيز الوحدة الإسلامية، ضد التيارات المخالفة للاسلام ومنها الإرهاب التكفيري، ونشهد القضاء على القهر والظلم، وإحلال السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وخاصة في فلسطين.