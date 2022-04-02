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السبت 2 نيسان 2022 ساعة 20:50

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن

السيد مقتدى الصدر يغرد بشأن هدنة اليمن
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "سلاماً لليمن وشعبها".

ويوم أمس الجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان "استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل/ نيسان الساعة 19:00".

وبموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا"، وفق ما جاء في بيان لمكتب غروندبرغ.

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
مصدر : وكالات
رقم : 987000
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