الهدنة في اليمن تدخل حيّز التنفيذ

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنّه "بموجب هذه الهدنة، تتوقّف كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً".



وأكّد أنَّ "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر تنفيذَ اتفاقِ الهدنة، على نحو يتضمّن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".



وتمنّى غروندبرغ أن "تتمَّ ترجمة حسن النيّات الذي عبّرت عنه كل الأطراف علناً، في صورة خفضٍ للتصعيد الإعلامي والحدِّ من خطاب الكراهية".



وأوضح أنَّ "بنود اتفاق الهدنة تتضمن تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحُديدة، والسماح برحلتين جويتين من مطار صنعاء وإليه، كل أسبوع".



وقال غروندبرغ: "أتمنّى أن تُعطي الهدنة، التي بدأت اليوم، الفرصة لليمنيات واليمنيين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك بسلامٍ وأمنٍ وطمأنينةٍ".



وفي تغريدةٍ في "تويتر"، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، "دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ"، مؤكِّداً "الالتزام بالوقف الشامل للعمليات العسكرية، طالما التزم الطرف الآخر بذلك".



وتعليقاً على دخول الهدنة حيّز التنفيذ، صرّح وزير الإعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، للوكالات، أنَّ "تصاعد العمليات النوعية أجبر دول التحالف السعودي على البحث عن مخرج لمأزقها".



وبخصوص مشاورات الرياض، قال الشامي إنّه "لا قيمة لمشاورات الرياض في ظل مشاركة شخصياتٍ لا وزن لها"، وأضاف أنَّ "المشاورات الحقيقية هي التي جرت في مسقط".



وأوضح الشامي أنّه "يتم التعامل مع الهدنة بكلّ ترحيب، لكن بحذر أيضاً"، وتابع: "حريصون على الهدنة لنثبت للعالم أننا لسنا من نتحكّم بالحصار في اليمن".



ولفت وزير الإعلام في حكومة صنعاء إلى أنّه "حين نرى جوانبَ إيجابيةً وخطواتً عمليةً، يمكننا القول إنَّ ثمّة انطلاقةً حقيقيةً لتحقيق الهدنة في اليمن"، مؤكِّداً أنَّ "يدنا على الزناد، وجاهزون للردِّ في حال أي خرق للهدنة في اليمن، ولم نغادر مواقعنا العسكرية".



وحذّر الشامي التحالف السعودي بالقول: "إن أرادوا الالتفاف على الهدنة، أو غيرها من المبادرات في اليمن، فنحن جاهزون لأيِّ خيار".



وأمس الجمعة، أكّد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، للميادين، أنّ "الهدنة لم يتم التوصل إليها إلاّ بعد الضربات في العمق السعودي".



وجاء ذلك بعد إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنَّ "أطراف النّزاع في اليمن استجابت، بصورة إيجابية، لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنةٍ لمدة شهرين".