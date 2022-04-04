?>?> زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا - اسلام تايمز
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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 07:45

زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا

زيلينسكي: واشنطن لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا
وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نحن ممتنون كثيرا للولايات المتحدة على دعمها. في الحقيقة هذه مساعدة مهمة للغاية. ولكن فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، لم نتلقاها بعد من أي جهة حتى الآن، ويجب أن نحصل عليها".

وأضاف: "نحن الآن مهتمون بضمانات حقيقية وملزمة. يمكن أن تكون خمس دول ضامنة. أو حتى ثلاث دول تدعوا إلى حماية أوكرانيا وتشارك في ذلك".

ووفقا لكييف فإنه يمكن أن تشمل قائمة الدول الضامنة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمن فيهم روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وكندا وبولندا وتركيا.
مصدر : وكالات
رقم : 987231
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