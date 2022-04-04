?>?> الاحتلال يعتقل شابين ضمن حملة دهم في القدس - اسلام تايمز

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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 08:09

الاحتلال يعتقل شابين ضمن حملة دهم في القدس

الاحتلال يعتقل شابين ضمن حملة دهم في القدس
وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفتشت عددا من المحال التجارية والمنازل في الحي، مشيرة إلى اعتقال الشاب منذر الرجبي، بعد اقتحام منزله في حي بطن الهوى.

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المقدسيين بشارع الواد في البلدة القديمة، وأجرت عمليات تفتيش بها.

وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد ان داهمت عدة منازل وفتشتها.

وفي سياق متصل، مددت محكمة الاحتلال في القدس، اعتقال المصور المقدسي محمد دويك حتى الأربعاء القادم.

وأفادت عائلة دويك بأن عناصر من مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت المنزل في بلدة بيت حنينا شمال القدس، عند الساعة الرابعة والنصف فجرًا، بشكل همجي.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت المنزل وصادرت على الفور هاتف دويك و”اللابتوب” الخاص به، ثم اعتقلته واقتادته لأحد مراكز التوقيف.

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال للشبان المقدسيين، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتستهدف سلطات الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات وهدم البيوت، بهدف عزل المسجد الأقصى وحماية اقتحامات المستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 987240
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