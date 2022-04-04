?>?> الخطوط الجوية السورية تلغي شرط (pcr) لسفر للمغادرين - اسلام تايمز

وحسب مصادر يأتي هذا الإجراء في إطار التخفيف من الاجراءات الاحترازية.



في الوقت نفسه ما زالت المنافذ الجوية والبرية السورية تكتفي ببطاقة اللقاح لجميع القادمين الى البلاد دون طلب التحليل pcr بالنسبة للمواطنين السوريين ولا لغيرهم من القادمين إلى سورية.