?>?> الخطوط الجوية السورية تلغي شرط (pcr) لسفر للمغادرين - اسلام تايمز أحدث العناوين : شبان ثائرون يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس هکذا ترد روسيا على دعوة بايدن لتنظيم محاكمة بشأن أوكرانيا "فتح": عربدة الاحتلال في شهر رمضان تنذر بتفجير الأوضاع العراق وألمانيا يبحثان هدنة اليمن وحرب أوكرانيا الكاظمي للقادة الأمنيين: العراق سيعود لمكانته التي يستحقها موسكو: سنرد على قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس هل سيغادر عمران خان منصبه؟ حركة النهضة التونسية تدين المحاكمات "السياسية" ألمانيا تطرد 40 دبلوماسياً روسياً حادث سير مروع في السودان English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 5 April 2022 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا فلسطین يوم القدس شهيد القدس السعودیة الیمن البحرین العراق ایران ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا العالم الإسلامي خاص لإسلام تایمز أرشیف أخبار وجهة نظر مقابلات کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا سوریا 0 الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 08:15الخطوط الجوية السورية تلغي شرط (pcr) لسفر للمغادرين وحسب مصادر يأتي هذا الإجراء في إطار التخفيف من الاجراءات الاحترازية. في الوقت نفسه ما زالت المنافذ الجوية والبرية السورية تكتفي ببطاقة اللقاح لجميع القادمين الى البلاد دون طلب التحليل pcr بالنسبة للمواطنين السوريين ولا لغيرهم من القادمين إلى سورية. مصدر : وكالات رقم : 987243 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟ أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات 4 نيسان 2022 قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا 4 نيسان 2022 عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا 4 نيسان 2022 الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين 4 نيسان 2022 ‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟ 4 نيسان 2022 الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك 2 نيسان 2022 أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول 2 نيسان 2022 ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية 2 نيسان 2022 مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا 2 نيسان 2022 هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟ 2 نيسان 2022 هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟ 2 نيسان 2022 خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران 1 نيسان 2022 أحدث العناوين شبان ثائرون يستهدفون مركبات المستوطنين في نابلس هکذا ترد روسيا على دعوة بايدن لتنظيم محاكمة بشأن أوكرانيا "فتح": عربدة الاحتلال في شهر رمضان تنذر بتفجير الأوضاع العراق وألمانيا يبحثان هدنة اليمن وحرب أوكرانيا الكاظمي للقادة الأمنيين: العراق سيعود لمكانته التي يستحقها موسكو: سنرد على قرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس هل سيغادر عمران خان منصبه؟ حركة النهضة التونسية تدين المحاكمات "السياسية" ألمانيا تطرد 40 دبلوماسياً روسياً حادث سير مروع في السودان إقبال كبير على مراكز التسوية في ريف حلب انتهاء مهلة تشكيل لوائح الانتخابات النيابية في لبنان وزير الخارجية الايراني: لن نرضخ لجشع امريكا اطلاقا اشتية يحمل "اسرائيل" مسؤولية التصعيد العراق: الزاملي يدعو الكاظمي لتشكيل هيئة عليا للمياه الجبهة الشعبية: ليس أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة ليتوانيا تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع روسيا الجبوري يكشف تفاصيل تفجير إرهابي في نينوى زوارق الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر غزة الكرملين: الحقائق وترتيب الوقائع تفندان الرواية الأوكرانية حول بوتشا الأكثر قراءة أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول إيران ترحب بمبادرة حكومة صنعاء لإنهاء الحرب هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟ عمليات واسعة للحشد الشعبي والقوات الأمنية في 3 محافظات عراقية الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربة استهدفت الارهابيين في كركوك بعد اكتواء العدو من عمليات المقاومة.. هل تنفعه قمة النقب؟ القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسسية في مأرب كركوك تدخل ضمن مزاد الصفقات نتيجة الانسداد في العملية السياسية العمليات في العمق المحتل.. ‘‘إسرائيل‘‘ على ‘‘إجر ونص‘‘ العراق.. تدمير مضافة لـ"داعش" في صلاح الدين بغداد: نقف بحزم امام ضرب السلم والاساءة الى الرموز الدينية صنعاء: العام الثامن سيكون مليئاً بالمفاجآت للعدو ‘‘إسرائيل‘‘ على فوهة بركان.. ما العبرة من الهجوم المسلح في تل أبيب؟ موسكو تدرج القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء العامري: سنطرح مبادرة للخروج من الأزمة الحالية.. وهذا موقفنا من وجود المعارضة! عملية ‘‘بني براك‘‘ واستمرار ثورة الشعب الفلسطيني الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله وزير الكهرباء اليمني يحدد خسائر قطاع الكهرباء خلال سبعة أعوام من العدوان قصف صاروخي یستهدف محيط معسكر تركي في نینوی هنية: عملية "تل أبيب" أوجعت الاحتلال وأعادت رسم خارطة الوطن الأخبار الساخنة بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك بالصور.. الالاف يشاركون في مهرجان "سر الإنتصار" بالبصرة إخترنا لکم مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟ عملية بني براك وما بعدها.. كيف سقطت قمة النقب بالضربة القاضية هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟