?>?> شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل - اسلام تايمز
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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 09:04

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
وقالت الشركة في بيانها: "في البداية إن إجراءات التسوية بالروبل الروسي لا تنتهك رسميا نظام العقوبات وهي ممكنة. تواصل الشركة الآن تحليل طريقة التسوية المقترحة من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر تجارية".

وفي الوقت نفسه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن احتياطيات "لاتفيجاس غاز" من الغاز الطبيعي كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022
مصدر : وكالات
رقم : 987256
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