?>?> ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا - اسلام تايمز

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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 11:55

ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا

ماكرون يؤيد فرض عقوبات جديدة على روسيا
وأشار ماكرون أن العقوبات الجديدة ضد موسكو ستتناول مسألة حظر استيراد مشتقات النفط المختلفة والفحم الحجري الروسي إلى الدول الأوروبية، مؤكدا أن القرار سيتخذ بشكل جماعي على المستوى الأوروبي.

وبشأن أحداث بوشا الأوكرانية علق ماكرون خلال مقابلة على "راديو فرانس انتر" قائلا: "أعتقد أن ما حدث في بوشا يلزمنا بتقديم حزمة جديدة من العقوبات والإجراءات ضد موسكو وسننسق مع شركائنا الأوروبيين وسنتخذ تدابير إضافية".

وتابع قائلا: " أنا أؤيد العقوبات التي تتعلق على وجه الخصوص بقطع إمدادات النفط والفحم من روسيا تمامًا".

وأضاف ماكرون "في الأيام المقبلة ينبغي إجراء مشاورات على المستوى الأوروبي. على أية حال ، هذه هي رغبتي".
مصدر : وكالات
رقم : 987286
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