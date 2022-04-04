?>?> الصحة الإيرانية تسجل 53 وفاة جديدة بكورونا - اسلام تايمز

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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 13:14

الصحة الإيرانية تسجل 53 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 53 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنین 4 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و368 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3,519 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و171 الفا و165 شخصا.

وأضافت أن 1,591 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و890 الفا و768 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و658 ألفا و476 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 63 مليونا و965 الفا و637 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 56 مليونا و954 آلاف و468 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و315 الفا و325 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و235 الفا و430 جرعة.
رقم : 987304
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