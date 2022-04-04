?>?> الادميرال تنكسيري : سنعزز جهوزيتنا العسكرية عبر دعم الشركات المعرفية في البلاد - اسلام تايمز

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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 14:21

الادميرال تنكسيري : سنعزز جهوزيتنا العسكرية عبر دعم الشركات المعرفية في البلاد

الادميرال تنكسيري : سنعزز جهوزيتنا العسكرية عبر دعم الشركات المعرفية في البلاد
وفي تصريحه اليوم الاثنين امام جمع من قادة وكبار المسؤولين في القوة البحرية للحرس الثوري، اكد "الادميرال تنكسيري" على تكثيف الجهود من اجل تحقيق الشعار الذي اطلقه سماحة القائد على العام الجديد ( 1401 الهجري الشمسي) "دعم الانتاج القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل"؛ كما اشاد بجهود كافة المنتسبين الى بحرية الحرس الثوري التي افضت الى تحقيق شعار العام الماضي.

ولفت بان العلماء الشباب والثوريين في ايران الاسلامية تمكنوا بفضل توجيهات قائد الثورة ان يحققوا الكثير من الانجازات بواسطة الشركات المعرفية ويعالجوا قسما كبيرا من المشاكل والاحتياجات العلمية والستراتيجية الراهنة في البلاد.

واكد قائد بحرية الحرس الثوري، ان هذه الانجازات والجهود ساهمت في اجهاض نتائج الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستطرد الادميرال تنكسيري : نحن (في بحرية الحرس الثوري) قادرون من خلال تعزيز ودعم الشركات المعرفية المحلية، على رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ خطوة مؤثرة لتحقيق شعار العام الجديد.

ونوّه في هذا الاطار، بأن كافة الاجهزة والمعدات المستخدمة عند القوات المسلحة الايرانية هي محلية بامتياز ويتم انتاج البعض منها بالتعاون مع الشركات المعرفية في البلاد؛ مردفا ان هذا التعاون سيتعزز خلال العام الجاري تحقيقا لاهداف سماحة القائد "اية الله العظمى الخامنئي" (حفظه الله).
رقم : 987317
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