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الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 15:29

قاليباف: تعزيز الانتاج المعرفي يعد اولوية لمجلس الشورى الاسلامي

قاليباف: تعزيز الانتاج المعرفي يعد اولوية لمجلس الشورى الاسلامي
في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الاثنين هنأ قاليباف بحلول شهر رمضلن المبارك، وقال: هذا الشهر هو فرصة عظيمة لتعزيز التعاطف والثقة والمحبة الاجتماعية، وكذلك لخلق مظاهر فريدة من الإيثار في جميع أنحاء البلاد، ونتمنى أن نستفيد سويةً من بركات هذا الشهر الفضيل، إلى جانب تحسين تهذيب النفس، من خلال تعزيز المحبة والألفة كما في الاعوام الماضية.

وتطرق قاليباف الى تعزيز الانتاج القائم على المعرفة وقال: جعل قائد الثورة، كما في السنوات السابقة، الإنتاج محور الأنشطة الاقتصادية للعام الجديد، ومن خلال التأكيد على خاصيتي الأنشطة القائمة على المعرفة وتوفير فرص العمل، حدد خارطة طريق الأولويات للسلطتين التشريعية والتنفيذية في العام الجديد، ونشكر الله أنه منذ الأيام الأولى من افتتاح المجلس الحادي عشر، اولى مجلس الشورى اهتمامًا خاصًا بتعزيز الإنتاج المعرفي ووضع الإطار القانوني اللازم لتطوير وتوسيع الشركات القائمة على المعرفة.

واضاف رئيس البرلمان الايراني: منذ بداية هذا العام (بدأ في 21 مارس /آذار ٢٠٢٢)، تم توفير الدعم القانوني الضروري والاطار التشريعي لدعم الإنتاج المعرفي للمدراء التنفيذيين ومن الضروري اعتماد اللوائح والتعليمات التنفيذية والاستفادة القصوى من هذه الفرصة بشكل فوري ودقيق، ومن خلال اقرار قانون "قفزة في الإنتاج المعرفي" سيتم تقديم المساعدة للشركات الناشئة وتطوير الأنشطة القائمة على المعرفة، فضلا عن توفير الأرضية لأنشطة النخبة في البلاد.
رقم : 987322
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