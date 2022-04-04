الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 نيسان 2022 ساعة 17:32

ليتوانيا تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع روسيا

ليتوانيا تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع روسيا
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الوزير قوله: "لقد قررت حكومة ليتوانيا تقليص التمثيل الدبلوماسي. وسيضطر سفير روسيا الاتحادية إلى مغادرة ليتوانيا"، إلى جانب قرار الحكومة إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا.

وأضاف الوزير أن السفير الليتواني لدى موسكو سيعود إلى فيلنيوس في أقرب وقت، أما سفير ليتوانيا في أوكرانيا فسيعود إلى عاصمتها كييف.

وعلم سابقا أن السلطات الليتوانية علقت قبول شركات أجنبية من روسيا في ليتوانيا، وهو قرار بررته وزيرة الاقتصاد الليتوانية أوشرينه أرمونايتي بمخاوف السلطات من إمكانية تسلل أشخاص لا يدينون بولاء للجمهورية.

كما أعلنت الوزيرة أن الشركات الدولية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لن تستطيع الانتقال من روسيا إلى ليتوانيا بسبب وقوع قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا "تحت مراقبة الاستخبارات".
مصدر : وكالات
رقم : 987339
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
ما هي الطريقة التي تعمل عليها الرباط لإبتزاز أسبانيا؟
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
أغلب الاسرائيليين مصابين بأمراض نفسية معقدة ... الأسباب والدلالات
4 نيسان 2022
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
قائد الثورة الاسلامية: الاسلام دين ازلي ولذلك ينبغي ان يكون القران ازليا ايضا
4 نيسان 2022
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
عبداللهیان: اميركا هي المسؤول المباشر عن اطالة مفاوضات فيينا
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
الرئيس الايراني: تطوير العلاقات بين ايران وقطر يخدم مصالح الشعبين
4 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الحديد والنار.. خطر داهم يُهدد أمنها؟
4 نيسان 2022
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الرئيس الايراني يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
2 نيسان 2022
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول
2 نيسان 2022
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية
2 نيسان 2022
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
2 نيسان 2022
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
2 نيسان 2022
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
هل تتخذ السعودية الهدنة في اليمن سُلّماً للنزول من الشجرة؟
2 نيسان 2022
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران
1 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مستقبل الأزمة الأوكرانية بعد الجولة السادسة من محادثات السلام في تركيا
هل نجح محمد بن سلمان في التنصل من "جريمة خاشقجي"؟
هل ستتحقق رؤية "الشام الجديد"؟